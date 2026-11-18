Een vallende plank of een loszittende dakpan: bij een verbouwing kijk je over het algemeen nergens meer van op. Of toch wel? Een jong stel uit Tilburg kreeg tijdens het klussen op zolder een nogal bijzondere verrassing: er viel ineens een revolver op de grond.

Het stel had de dag ervoor net de sleutels van hun nieuwe huis in het centrum van Tilburg gekregen. Bij het verwijderen van een tl-balk viel de revolver ineens op de grond.

De revolver bleek geen echt vuurwapen te zijn, maar een zogenoemd knalgeweer. De loop is dichtgemaakt, waardoor er geen kogels meer mee kunnen worden afgevuurd. Volgens de politie is het wapen daardoor niet gevaarlijk. Wel zou het kunnen worden gebruikt om iemand mee te bedreigen. "Het was vroeger zeer waarschijnlijk 'een pistool' om startschoten te geven."

Wie de revolver heeft achtergelaten, is niet bekend. De politie heeft niet kunnen achterhalen van wie het wapen is geweest. Door de vele wisselingen van bewoners was het niet mogelijk om de vorige eigenaar op te sporen. De vorige bewoners zijn daarom ook niet over de vondst geïnformeerd.

Geen verder onderzoek

Als het om een echt vuurwapen was gegaan, had de politie DNA-onderzoek kunnen laten doen. In dat geval hadden specialisten van Forensische Opsporing gekeken of er ooit een strafbaar feit mee is gepleegd of dat er nog vingerafdrukken op te zien waren. Het bezit van een echt vuurwapen is bovendien strafbaar.

De politie heeft de revolver in beslag genomen en het wapen wordt vernietigd. Ze ziet geen aanleiding om verder onderzoek te doen in het huis. "De bewoners bellen als ze nog iets vinden tijdens de verbouwing", laat een woordvoerder weten.