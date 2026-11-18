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Sinterklaas neemt afscheid in Geertruidenberg op 6 december
Op woensdag 6 december neemt Sinterklaas afscheid tijdens de Uittocht op de Markt en Passantenhaven in Geertruidenberg. Het evenement duurt van half zes tot half acht ’s avonds.
De Uittocht wordt georganiseerd door het Sint Nicolaas Comité Geertruidenberg/Raamsdonksveer. Het programma bestaat onder andere uit een tijdelijk verkeersplan en de inzet van verkeersregelaars.
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