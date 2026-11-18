De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel en indeling van panden aan de Brasem in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Het gaat om de adressen Brasem 35a, 35b, 35c en 35d. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De wijziging is aangevraagd op 6 november 2026 en inmiddels goedgekeurd. Het besluit heeft invloed op de uitstraling van de panden in deze straat.