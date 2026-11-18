De gemeente Eersel heeft besloten de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Steensel te verhuren aan Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes. Deze stichting beheert het huidige gemeenschapshuis en zorgt voor continuïteit in het dorp.

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De MFA aan de Eindhovenseweg in Steensel vervangt het oude gemeenschapshuis De Höllekes. De verhuur aan de Stichting maakt deel uit van een vastgoedproject waarbij de gemeente de oude locatie van De Höllekes herontwikkelt. Eerder is hierover al een intentieovereenkomst gesloten tussen beide partijen.