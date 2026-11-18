In Etten-Leur is sinds kwart voor tien vanochtend een stroomstoring gaande. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur vanmiddag is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 4871. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Updates over de voortgang worden door de netbeheerder verwacht.