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Vergunning voor vleesvarkenshouderij in Sint-Oedenrode verleend
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een vleesvarkenshouderij op Vernhout 5 in Sint-Oedenrode. Er mogen ook pluimvee en vrouwelijk jongvee worden gehouden. Over het ontwerpbesluit zijn geen bezwaren ingediend.
De vergunning valt onder de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat om een IPPC-installatie, een Europees systeem voor milieubescherming bij grote bedrijven. Het besluit is vanaf 18 november 2026 in te zien. De vergunning wordt definitief na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bezwaar wordt gemaakt.
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