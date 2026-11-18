In De Nobelaer is een expositie te zien over hoe je kunt reageren op discriminatie.

Gevonden voor jou

De mini-expositie 'Ik sta op tegen discriminatie' is nog een maand te bezoeken in De Nobelaer. De tentoonstelling bestaat uit vijf panelen met vier echte verhalen die laten zien hoe je als omstander kunt handelen. Met de 5D-methode leer je veilig op te komen voor iemand die wordt gediscrimineerd.

Bezoekers kunnen ontdekken dat een kleine actie, zoals iemand steunen of hulp inschakelen, al verschil kan maken. De expositie moedigt aan om niet weg te kijken, maar in actie te komen.