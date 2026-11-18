Advertentie
Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Etten-Leur
Op 24 november is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Etten-Leur bijeen gekomen.
De vergadering van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit is openbaar. Dit betekent dat belangstellenden de bijeenkomst mogen bijwonen. De agenda is vanaf 23 november beschikbaar via de gemeentelijke website. Meer informatie over de locatie, tijd en het spreekrecht is eveneens online te vinden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie