Sinterklaas heeft op 15 november een feestelijke intocht gehad in Etten-Leur.

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Langs de kade stonden veel kinderen klaar om hem en zijn Pieten te begroeten. Ook jeugdburgemeester Ivy Jane vierde de aankomst mee. Het evenement stond dit jaar in het teken van een bijzonder jubileum. Pieter Bos, al dertig jaar betrokken bij de intocht, werd door Sinterklaas en burgemeester Marina Starmans in het zonnetje gezet.