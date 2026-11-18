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Vergunning verleend voor woningbouw in Liessel
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning op Loon 58 b in Liessel. Het besluit is op 16 november 2026 genomen.
De vergunning betreft de bouw van een woning op het perceel dat eerder bekend was als Hoogdonkseweg 1 b. Het besluit heeft betrekking op de activiteit ‘omgevingsplanactiviteit’, wat inhoudt dat er gebouwd mag worden volgens de regels van het bestemmingsplan.
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