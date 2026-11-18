De gemeente Best heeft besloten geen vuurwerkontheffingen te verlenen voor de jaarwisseling van 2026/2027. Burgemeester Mark Donders noemt veiligheid, handhaafbaarheid en praktische uitvoerbaarheid als belangrijkste redenen voor deze keuze.

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Het besluit betekent dat er geen locaties worden aangewezen waar vuurwerk mag worden afgestoken, en dat verenigingen en stichtingen geen aanvragen kunnen indienen. Redenen voor het nulbeleid zijn onder andere de korte voorbereidingstijd, beperkte capaciteit van handhavers en hulpdiensten, en het risico op extra drukte en aansprakelijkheidskwesties. Bovendien is er binnen de Kempengemeenten afgesproken om gezamenlijk geen ontheffingen te verlenen, zodat verwachtingen bij inwoners en organisaties worden gemanaged. Na de jaarwisseling zal het beleid worden geëvalueerd en bekeken of het voor toekomstige jaren wordt aangepast.