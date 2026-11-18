De gemeente Oisterwijk heeft toestemming gegeven voor een verbouwing aan een woning aan Hoog Heukelom in Heukelom. De plannen omvatten het aanpassen van de voorgevel, interne wijzigingen in het hoofdgebouw en het plaatsen van dakkappellen.

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De aanpassingen aan de woning aan Hoog Heukelom zorgen onder meer voor een vernieuwde uitstraling en extra lichtinval door de nieuwe dakkappellen. Het besluit is op 11 november verzonden aan de aanvrager.