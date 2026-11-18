De gemeente Oisterwijk heeft een regeling vastgesteld die ouders in sociale of medische noodsituaties tijdelijk helpt met kinderopvang. Het gaat om gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

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De regeling is bedoeld voor ouders die door sociale of medische omstandigheden niet in staat zijn om zelf voor hun kinderen te zorgen. Het doel is om gezinnen tijdelijk te ontlasten en de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Loket Wegwijs beoordeelt de aanvragen en bekijkt de noodzaak van opvang op basis van de situatie van ouder en kind.

De vergoeding geldt voor maximaal vier dagdelen per week en wordt rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Ouders blijven een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van hun inkomen. De regeling is bedoeld voor kinderen tot het einde van het basisonderwijs en geldt voor een periode van zes maanden. Verlenging is mogelijk, mits er aantoonbare verbeteringen zijn in de gezinssituatie.