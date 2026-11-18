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Winterfestival op kerkplein Bergeijk krijgt vergunning
Het kerkplein in Bergeijk wordt van 11 december tot en met 3 januari omgetoverd tot een Winterfestival. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
Het Winterfestival in Bergeijk biedt diverse activiteiten, waaronder het gebruik van openbare ruimte, geluidproductie en reclame. Het besluit om dit evenement toe te staan is op 16 november verstuurd.
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