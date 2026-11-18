Het kerkplein in Bergeijk wordt van 11 december tot en met 3 januari omgetoverd tot een Winterfestival. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het Winterfestival in Bergeijk biedt diverse activiteiten, waaronder het gebruik van openbare ruimte, geluidproductie en reclame. Het besluit om dit evenement toe te staan is op 16 november verstuurd.