Bergeijk heeft nieuwe leden benoemd voor het stembureau. Zij ondersteunen de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap De Dommel op 17 maart 2027.

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Het gemeentelijk stembureau in Bergeijk krijgt een nieuwe samenstelling voor de komende verkiezingen. Het stembureau zal functioneren tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel.

Het besluit is officieel vastgesteld door burgemeester en wethouders en treedt in werking een dag na de bekendmaking.