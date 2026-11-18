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Benoeming leden stembureau Bergeijk voor verkiezingen in 2027
Bergeijk heeft nieuwe leden benoemd voor het stembureau. Zij ondersteunen de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap De Dommel op 17 maart 2027.
Het gemeentelijk stembureau in Bergeijk krijgt een nieuwe samenstelling voor de komende verkiezingen. Het stembureau zal functioneren tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel.
Het besluit is officieel vastgesteld door burgemeester en wethouders en treedt in werking een dag na de bekendmaking.
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