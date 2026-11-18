De gemeente Bergeijk heeft de eerste stap gezet in het milieueffectonderzoek voor woningbouw in Bergeijk-Noord. Vanaf 19 november tot en met 16 december ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen van woningbouw voor milieu en leefomgeving.

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Het milieueffectonderzoek kijkt naar de impact van woningbouw op onder meer natuur, verkeer en landschap in het gebied ten noorden van Bergeijk. In de notitie staat wat er precies onderzocht wordt, hoe dit gebeurt en welke alternatieven worden bekeken. Dit helpt de gemeente om verantwoorde keuzes te maken bij de verdere ontwikkeling van Bergeijk-Noord.

Op dinsdag 1 december organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in Theater de Kattendans. Medewerkers geven daar uitleg over het onderzoek. In de loop van 2027 wordt het ontwerp-milieueffectrapport gepubliceerd, waarna opnieuw inspraak mogelijk is.