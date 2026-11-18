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Bouwcontainer tijdelijk geplaatst in parkeervak in Oirschot
Van 1 december tot en met 5 februari komt er een bouwcontainer in een parkeervak aan de Michiel de Ruyterlaan in Oirschot. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
De bouwcontainer wordt gebruikt tijdens de verbouwing van een woning aan de Michiel de Ruyterlaan. Het parkeervak zal tijdelijk niet beschikbaar zijn voor auto's. De vergunning is verleend door de gemeente Oirschot.
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