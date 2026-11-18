In Goirle is een vergunning verleend voor het kappen van een beuk aan het Wit Hollandven. Het besluit is op 16 november verzonden en treedt op 16 december in werking.

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Het kappen van bomen, zoals in dit geval een beuk, valt onder de activiteit 'houtopstand vellen'. De vergunning is nodig om de impact op de omgeving en natuur te beoordelen. De locatie van de boom is aan het Wit Hollandven, een straat in Goirle.