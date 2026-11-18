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Gehandicaptenparkeerplaats komt aan Dr. Cramerstraat in Bladel
De gemeente Bladel heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan de Dr. Cramerstraat. Het verkeersbord wordt geplaatst bij nummer 29, exclusief voor één specifiek voertuig.
De parkeerplaats wordt aangelegd omdat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft en op eigen terrein geen plek kan realiseren. Het bord dat de plek aangeeft, zal voldoen aan de landelijke verkeersregels. Zodra het bord geplaatst is, treedt het besluit in werking.
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