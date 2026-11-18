In Putte is toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan de Weg naar de Hooiweide 1a. Dit is nodig voor de plaatsing van een compactstation om het elektriciteitsnet te verbeteren.

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Het compactstation wordt geplaatst om het stroomnet in de omgeving uit te breiden en te versterken. De vergunning is op 16 november 2026 verleend door de gemeente Woensdrecht.