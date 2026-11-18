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Carnavalsoptocht CV De Keavers op 7 februari in Holthees
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Carnavalsoptocht van CV De Keavers op 7 februari 2027 in Holthees.
De optocht zal plaatsvinden op verschillende straten in Holthees, waaronder de Sint Jozeflaan, Gildestraat, Rodermansstraat, Bredeweg en Kapelstraat. Het besluit is op 12 november 2026 genomen.
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