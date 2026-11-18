De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een aanbouw en een carport aan een woning in Cuijk. Het besluit is genomen op 16 november.

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De werkzaamheden vinden plaats aan Magnolia 24 in Cuijk. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit is inmiddels definitief.