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Vergunning verleend voor aanbouw en carport in Cuijk
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een aanbouw en een carport aan een woning in Cuijk. Het besluit is genomen op 16 november.
De werkzaamheden vinden plaats aan Magnolia 24 in Cuijk. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit is inmiddels definitief.
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