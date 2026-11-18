De gemeenteraad van Land van Cuijk heeft een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld voor een uitbreiding aan de Noordstraat 31 in Landhorst. Het plan maakt ruimte voor een nieuwe kas van 6.000 m² en een containerveld van 15.000 m².

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De uitbreiding aan de oostzijde van de huidige kas bevat ook een laadplein en laaddock om de aan- en afvoer van producten efficiënter te maken. Het nieuwe containerveld wordt aangelegd op een deel van de bestaande containervelden. Dit alles valt buiten het huidige bouwvlak en komt voort uit het op 24 september 2026 vastgestelde bestemmingsplan.