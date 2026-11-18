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Waardevolle bomen aangewezen op Ambachtenlaan in Breda
De gemeente Breda heeft een eik en een vogelkers op de Ambachtenlaan aangewezen als waardevol. Deze bomen worden toegevoegd aan de officiële Bomenkaart.
Het besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek dat eerder dit jaar werd ingediend. De bomen staan op een perceel aan de Ambachtenlaan 80-208. Dankzij de aanwijzing krijgen de bomen extra bescherming en blijven ze behouden.
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