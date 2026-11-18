In Breda is een kapverbod ingesteld voor een els aan de Burgerzinstraat. Het verbod geldt totdat er een besluit is genomen over de aanwijzing als waardevolle boom.

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Op 28 oktober heeft de gemeente Breda een verzoek ontvangen om een els aan de Burgerzinstraat als waardevol aan te merken en op de Bomenkaart te plaatsen. De Bomenkaart toont bomen die extra bescherming krijgen binnen de gemeente.

Het kapverbod blijft van kracht totdat burgemeester en wethouders besluiten of de boom deze status krijgt. Als zij besluiten dat de els niet waardevol is, vervalt het kapverbod zodra dat besluit definitief is.