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Ecologische verbindingszone komt in Seeligpark Breda
In het Seeligpark in Breda is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een ecologische verbindingszone. Het besluit werd op 16 november 2026 genomen.
De ecologische verbindingszone moet bijdragen aan een betere leefomgeving voor dieren en planten. Voor de aanleg zijn aparte regels nodig, waarvoor de vergunning nu is goedgekeurd.
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