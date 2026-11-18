De gemeente Gilze en Rijen onderzoekt of er woningen kunnen komen op het terrein waar vroeger basisschool De Spie stond. Op donderdag 26 november is er een inloopbijeenkomst om ideeën en reacties van omwonenden te verzamelen.

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Het open terrein aan de Atalanta in Rijen, waar basisschool De Spie tot 2008 gevestigd was, wordt mogelijk ingericht voor woningbouw. De afgelopen jaren is het terrein gebruikt voor opslag van materialen tijdens werkzaamheden in de Militaire Wijk.

De gemeente heeft verschillende ontwerpen gemaakt om te laten zien hoe woningen op deze plek kunnen passen. Voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt, wil de gemeente de mening van omwonenden en andere betrokkenen horen.

Inloopbijeenkomst in gemeentehuis

Op donderdag 26 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Belangstellenden kunnen tussen zeven uur en half negen ’s avonds binnenlopen via de ingang aan het Raadhuisplein.

Tijdens de bijeenkomst worden de ontwerpen getoond en geven medewerkers van de gemeente uitleg. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun ideeën, zorgen of aandachtspunten delen. De reacties worden meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen.

Vervolgprocedure

Na de bijeenkomst volgt een officiële procedure om het omgevingsplan aan te passen. Hiermee wordt de basis gelegd voor de eventuele woningbouw op de voormalige locatie van De Spie.