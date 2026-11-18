Op woensdag 25 november organiseert het Geheugencafé Vught de voorstelling Helderman. Het evenement vindt plaats in Theaterwerkplaats Novalis en biedt een inkijk in de wereld van dementie. Mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom vanaf zeven uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De voorstelling Helderman begint om half acht en geeft een beeld van hoe dementie het leven beïnvloedt. Theatermaker Thomas Borggrefe gebruikt muziek, tekst, humor en emotie om te laten zien hoe herinneringen vervagen en welke impact dat heeft op het dagelijks leven. Hij behandelt thema’s als vergeten, liefde, geluk en afscheid.

Na afloop is er ruimte voor gesprek met Thomas Borggrefe. Bezoekers kunnen vragen stellen, ervaringen delen en luisteren naar verhalen van anderen. Dit biedt een moment van herkenning en uitwisseling. Aanmelden voor de avond is verplicht.

Geheugenbibliotheek aanwezig

Tijdens het evenement is de Geheugenbibliotheek beschikbaar. Hier kunnen bezoekers informatiemateriaal en boeken over dementie vinden. Het Geheugencafé wordt georganiseerd door het Dementienetwerk Vught, met ondersteuning van verschillende lokale organisaties en de gemeente Vught.