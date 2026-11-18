In Vught zijn dit jaar 2.612 tegels vervangen door groen tijdens het NK Tegelwippen. Daarmee eindigde de gemeente op de 73e plaats van het landelijke klassement. Het vervangen van tegels helpt bij het vergroenen van de omgeving.

Gevonden voor jou

Het NK Tegelwippen is een landelijke actie die gemeenten aanmoedigt om tegels te vervangen door groen. In Vught hebben inwoners samen 2.612 tegels verwijderd. Dit zorgt voor meer ruimte voor planten en bomen, wat bijdraagt aan een betere waterafvoer en verkoeling.

Groene tuinen en openbare ruimtes helpen om regenwater beter in de bodem te laten zakken. Hierdoor stroomt er minder water naar het riool, wat de kans op wateroverlast verkleint. Daarnaast biedt groen verkoeling tijdens warme dagen.

Vergroenen blijft mogelijk

Ook na het NK Tegelwippen kun je bijdragen aan een groenere omgeving. Kleine aanpassingen, zoals het planten van een struik of het verwijderen van tegels onder een regenpijp, maken al verschil. Het afkoppelen van je regenpijp van het riool is een andere optie.

Voor inwoners van Vught is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van regenpijpen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.