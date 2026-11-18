Een man en vrouw zijn maandagochtend overvallen in hun huis aan de Zernikestraat in Tilburg. De overval vond rond acht uur plaats. De bewoners werden hierbij bedreigd met een vuurwapen. Agenten konden een van de drie verdachten aanhouden.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De bewoner opende de deur toen er werd aangebeld. Vervolgens drongen de drie overvallers het huis binnen. De man en zijn vrouw kregen allebei een vuurwapen op zich gericht.

Zij moesten hun waardevolle spullen aan de overvallers geven. Daarna gingen de overvallers ervandoor. In de nacht van maandag op dinsdag werd een van de verdachten, een 28-jarige man, door een arrestatieteam aangehouden in een huis aan de Nassaustraat in Tilburg. Hij werd geblinddoekt meegenomen en is vastgezet voor verder onderzoek. De politie is nog op zoek naar de andere twee overvallers.