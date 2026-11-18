De Schanse van Weerde in Valkenswaard is volledig hersteld. Afgelopen weekend werd de laatste beplanting aangebracht, waarmee de reconstructie van dit historische gebied is afgerond.

Gevonden voor jou

De Schanse van Weerde is onderdeel van het Venbergse watermolenlandschap in Valkenswaard. Dit gebied diende vroeger als schuilplaats tegen rondtrekkende roversbendes. In november werd een nieuwe toegangspoort geplaatst en afgelopen weekend zijn de laatste struiken geplant. Daarmee is het herstel van deze historische plek afgerond.

Bij de beplanting is rekening gehouden met hoe het landschap er vroeger uitzag. Zo zijn er bomen, grassen en kruiden aangeplant die historisch passen bij de omgeving. De Heidewerkgroep en jeugdleden van Scouting Sint Maarten hielpen met het aanplanten van ruim duizend struiken.

Openingsmoment op 4 december

Op vrijdagochtend 4 december om tien uur wordt de reconstructie officieel gevierd. De schaapskudde van de Malpie zal dan aankomen bij de Schanse van Weerde. Ook wordt er uitleg gegeven over de geschiedenis van het gebied door de lokale heemkundekring. Verder zijn er bijdragen van een beeldhouwcollectief en een architect. Bezoekers kunnen na afloop napraten met koffie of thee.

Bereikbaarheid tijdens de opening

De Schanse van Weerde is op de ochtend van 4 december alleen te bereiken via de Maastrichterweg. Dit heeft te maken met de route van de schaapskudde. Bezoekers wordt aangeraden om op de fiets te komen. Voor wie met de auto komt, is er beperkte parkeergelegenheid langs de weg.