Badmintonteam Heeze-1 heeft donderdag 12 november een uitwedstrijd tegen Mierlo-4 gewonnen. Het team uit Heeze blijft door deze overwinning koploper in de competitie met 25 punten. De eindstand van de wedstrijd in Helmond was 5-3 in het voordeel van Heeze.

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Heeze-1 speelde donderdagavond een competitiewedstrijd tegen Mierlo-4 in Helmond. Het team wist ook deze keer de winst te pakken en staat met 25 punten stevig op de eerste plaats. De nummer twee in de competitie volgt op vier punten achterstand.

De wedstrijd begon met de mixdubbel van Ruben en Yvonne, die in twee sets eenvoudig werd gewonnen door Heeze. De tweede mixdubbel, gespeeld door Diana en Stefan, verliep spannender. Na drie sets trok Mierlo met 20-22 in de laatste set aan het langste eind. Ook de herendubbel van Maarten en Stefan werd in drie sets beslist, waarbij Mierlo de winst pakte.

In het damesdubbel waren Diana en Naomi succesvol en wonnen zij in twee sets. Bij de enkelspelen was er een wisselend resultaat. Ruben verloor zijn partij, terwijl Maarten na drie sets zijn punt wist te pakken. Yvonne en Naomi hadden minder moeite en wonnen beiden hun enkelspel in twee sets.

Met de eindstand van 5-3 blijft Heeze-1 ongeslagen en verstevigt het team zijn positie aan de top van de competitie. Het badmintonteam uit Heeze laat hiermee opnieuw zien dat het goed presteert in wisselende samenstellingen en niveaus.