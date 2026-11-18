In Breda is sinds vanochtend een stroomstoring aan de gang. Een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden zorgt ervoor dat een deel van postcodegebied 4836 zonder stroom zit. De netbeheerder verwacht de storing rond vier uur vanmiddag te verhelpen.

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De stroomstoring in Breda begon om drie minuten voor elf vanochtend. Door graafwerkzaamheden is een stroomkabel beschadigd geraakt, waardoor een deel van postcodegebied 4836 getroffen is. Het aantal adressen dat zonder stroom zit, is nog niet bekend.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van het stroomnet, werkt momenteel aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond vier uur vanmiddag voorbij.