Een stroomstoring in Rijswijk zorgt sinds vanochtend negen uur voor problemen. Minder dan 25 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Rijswijk, onderdeel van de gemeente Altena, begon vanochtend om vijf over negen. Een deel van postcodegebied 4284 is getroffen. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, wordt de oorzaak nog onderzocht.

De verwachting is dat de stroomvoorziening uiterlijk rond vier uur vanmiddag weer hersteld is. Tot die tijd blijft de netbeheerder aan het werk om het probleem op te lossen.