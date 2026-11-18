In Goirle zijn woensdag tien bomen geplant tijdens Boomfeestdag. Kinderen van basisschool Open Hof hielpen in de nieuwe wijk Bosch en Veld met het planten van de bomen.

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Woensdag stond in Goirle Boomfeestdag centraal. In de wijk Bosch en Veld zijn tien bomen geplaatst. Aan het project deden 45 kinderen van basisschool Open Hof mee. Ook jeugdburgemeester Luc van Laerhoven en wethouder Teun van den Brand waren aanwezig.

De bomen zijn geplant langs de Rillaersebaan, waar een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Met de komst van het groen is de wijk weer een stap verder in de ontwikkeling. Het thema van Boomfeestdag dit jaar was “Tijdreizen met bomen”. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de rol van bomen door de eeuwen heen en in de toekomst.

Herinnering aan Boomfeestdag

Na afloop van het planten werd een bordje onthuld door de jeugdburgemeester en de wethouder. Op het bordje staat dat de bomen zijn geplant tijdens Boomfeestdag 2026. Zo blijft het evenement zichtbaar in de wijk.

De Boomfeestdag in Goirle werd georganiseerd in samenwerking met een bouwbedrijf en woningcorporatie. Het evenement wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang van groen in hun omgeving.