De vijver aan de Nachtegaallaan in Beek en Donk wordt vanaf maandag 23 november uitgebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Gevonden voor jou

Vanaf maandag 23 november gaat een deel van het slib uit de vijver aan de Nachtegaallaan in Beek en Donk verwijderd worden. Het baggeren is nodig om de vijver gezond te houden en problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier weken duren en worden uitgevoerd op werkdagen tussen zeven uur ’s ochtends en half vijf ’s middags.

In de loop der jaren is er een dikke laag slib ontstaan op de bodem van de vijver. Dit slib bestaat uit afgebroken bladeren, plantenresten en ander vuil. Het kan de vijver ondieper maken en de waterkwaliteit aantasten. Tijdens het afbreken van organisch materiaal wordt zuurstof uit het water gebruikt, waardoor vissen en andere waterdieren in de zomer kunnen lijden aan zuurstoftekort. Door het slib te verwijderen, blijft de vijver diep genoeg en geschikt om regenwater op te vangen.

Rekening met dieren

Bij de werkzaamheden is rekening gehouden met de dieren die in en rondom de vijver leven. Een strook van twee meter langs de oever wordt niet uitgebaggerd, zodat vissen en kleine waterdieren daar kunnen schuilen en voedsel vinden. Ook is bewust gekozen voor de winterperiode. In deze tijd planten kikkers, padden en salamanders zich niet voort en overwinteren ze op het land. Dit moet verstoring van hun leefomgeving zoveel mogelijk beperken.

Op maandag 30 november is er een rondleiding langs de vijver van half vier tot half vijf ’s middags. Wethouder Ton van de Wijdeven en ecoloog Marcel Cox geven uitleg over het belang van de werkzaamheden en hoe het baggeren wordt uitgevoerd. De rondleiding start bij de vijver tegenover de apotheek.

Tijdens de werkzaamheden zullen er machines en werkvoertuigen in de omgeving aanwezig zijn. Bewoners en bezoekers van de Nachtegaallaan kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden.