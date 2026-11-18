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Stroomstoring in Oudenbosch
In Oudenbosch is sinds kwart over twee vanmiddag een stroomstoring aan de gang. De oorzaak wordt nog onderzocht, en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half zeven opgelost is.
De storing treft een deel van postcodegebied 4731 in Oudenbosch, dat deel uitmaakt van de gemeente Halderberge. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk.
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