Supporters van Willem II zamelen zaterdag speelgoed in voor kinderen uit Tilburgse gezinnen met een kleine portemonnee.

Gevonden voor jou

Supporters van Willem II organiseren zaterdag een inzamelingsactie bij de KingSide van het Koning Willem II stadion. Ze verzamelen speelgoed dat niet meer wordt gebruikt, om het te doneren aan kinderen uit gezinnen in Tilburg die extra steun kunnen gebruiken.

Het ingezamelde speelgoed wordt overgedragen aan de organisatie Sint in Tilburg. Deze stichting zorgt ervoor dat het speelgoed bij de juiste gezinnen terechtkomt. Hiermee krijgt speelgoed dat anders wellicht zou worden weggegooid een tweede leven.

Inleveren bij KingSide

De inzamelingsactie vindt plaats op zaterdag 21 november tussen één uur ’s middags en half vier. Mensen die speelgoed willen doneren, kunnen dit inleveren bij de KingSide van het stadion.

Met deze actie willen de Willem II-supporters bijdragen aan het welzijn van kinderen in Tilburg. Het initiatief richt zich specifiek op gezinnen die het financieel moeilijk hebben.