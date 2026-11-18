In Rosmalen zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien uur en naar verwachting is het probleem om zes uur vanavond opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5242 in Rosmalen, dat onderdeel is van de gemeente Den Bosch. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitskabels in de regio, onderzoekt het probleem.