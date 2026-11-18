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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Rosmalen
In Rosmalen zitten sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien uur en naar verwachting is het probleem om zes uur vanavond opgelost.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5242 in Rosmalen, dat onderdeel is van de gemeente Den Bosch. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitskabels in de regio, onderzoekt het probleem.
Medewerkers van de netbeheerder zijn momenteel bezig om de storing te verhelpen. Naar verwachting zal de stroom rond zes uur vanavond weer beschikbaar zijn.
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