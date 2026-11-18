In Tilburg is sinds kwart over drie vanmiddag een stroomstoring actief. De storing treft een deel van postcodegebied 5048. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Volgens de netbeheerder wordt het probleem naar verwachting opgelost rond kwart voor zes.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de stroomstoring is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, zijn aan het werk om het probleem te verhelpen.

Het getroffen gebied bevindt zich in Tilburg, binnen postcodegebied 5048. De storing begon om kwart over drie vanmiddag en naar verwachting is alles rond kwart voor zes weer hersteld.