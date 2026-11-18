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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Tilburg
• Aangepast
De stroomstoring in Tilburg is opgelost. Minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 5048 zaten sinds vanmiddag zonder stroom. De storing begon om half vier en was verholpen om kwart over vier.
De storing trof een klein aantal adressen in Tilburg en duurde minder dan een uur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is misgegaan.
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