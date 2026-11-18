De fietser die maandag werd aangereden op de Langstraat in Halsteren blijkt een kindje te zijn. Het meisje raakte gewond en is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist reed door na de botsing, maar de politie heeft inmiddels contact gehad met de bestuurder van een auto die voldeed aan het signalement.

Het meisje fietste maandagmiddag rond kwart voor vijf over de Langstraat toen het misging. Het kindje viel van haar fiets en raakte gewond. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het woensdag met haar gaat, is niet duidelijk.

Contact met bestuurder

De auto reed na de botsing door, waarna de politie in de omgeving heeft gezocht. Tijdens de zoektocht kwamen zij een auto tegen die voldeed aan het signalement. Of de bestuurder die op dat moment in de auto zat bij het ongeluk betrokken is, wordt onderzocht. Daarbij laat de politie de mogelijkheid open dat de bestuurder niet gemerkt heeft dat het misging.

De politie is op zoek naar getuigen of (dashcam-)beelden van het ongeluk en geeft aan dat het belangrijk is om je altijd alsnog te melden als je achteraf denkt dat je een ongeluk veroorzaakt hebt.