Bijna 90 leerlingen van drie basisscholen hebben woensdagochtend 300 bomen geplant in Reusel-De Mierden.

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Woensdagochtend hebben leerlingen van basisscholen De Torelaar, OBS De Klimop en De Akkerwinde zich ingezet voor Boomfeestdag 2026. Het evenement vond plaats in het bosgebied op de grens van de Turnhoutse Heide en het Zwartven, waar zij gezamenlijk 300 bomen hebben geplant.

De ochtend begon met een toespraak van wethouder Frank Rombouts, gevolgd door de onthulling van een gegraveerde herdenkingspaal. Daarna kregen de kinderen een korte instructie van de Bosgroep Zuid Nederland over hoe zij de bomen moesten planten.

Groepjes aan de slag

Na de uitleg gingen de leerlingen in groepjes enthousiast aan de slag. De bomen werden verspreid over het bosgebied geplant, waarbij het doel was om de natuur in het gebied verder te versterken.

Na afloop van het planten konden de kinderen genieten van warme chocolademelk en iets lekkers.