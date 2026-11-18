De bestuurder van een fatbike en een automobilist zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de rotonde bij 't Dorp in Heesch. Niemand raakte daarbij gewond.

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Een ambulance hoefde niet op het ongeluk af te komen. De politie en handhaving kwamen wel naar de rotonde om te helpen bij de afhandeling.

De fatbike en auto liepen minimale schade op. De fatbiker werd opgehaald door een kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.