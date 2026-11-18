In Moergestel, gemeente Oisterwijk, is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om zeven minuten over vijf vanmiddag. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over zeven opgelost is.

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Het is nog onbekend hoeveel adressen in Moergestel door de storing getroffen zijn. De storing treft een deel van postcodegebied 5066. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, is momenteel bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Tot het probleem is opgelost, kan er in de getroffen delen van Moergestel geen stroom worden gebruikt.