In Moergestel zitten sinds kort minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond vijf uur vanmiddag en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over zeven is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Moergestel is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat de leidingen en kabels voor stroom beheert, is bezig met het onderzoek en herstel.

De storing treft een deel van postcodegebied 5066. Volgens de netbeheerder wordt gewerkt aan een oplossing en is het naar verwachting binnen twee uur verholpen.