In Moergestel zitten sinds kwart over vijf vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom. De netbeheerder is aan het werk om de storing te verhelpen en verwacht dat het probleem rond kwart over zeven vanavond is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5066, in de gemeente Oisterwijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, meldt dat zij op dit moment bezig zijn met herstelwerkzaamheden.