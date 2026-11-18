In Geldrop-Mierlo hebben basisschoolleerlingen woensdag nieuwe bomen geplant. Dat gebeurde in het Weteringpark in Mierlo en een locatie in Geldrop tijdens de Nationale Boomfeestdag.

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De Nationale Boomfeestdag stond dit jaar in het teken van 'Tijdreizen met bomen'. Het idee is dat bomen die vandaag worden geplant, over tientallen jaren nog een belangrijke rol spelen in de omgeving. Ze zorgen voor schone lucht, verkoeling, regenwateropvang en bieden een thuis aan dieren zoals vogels en bijen.

In het Weteringpark op Luchen in Mierlo zijn negen bomen geplant. Het gaat om één ratelpopulier en acht zwarte elzen. Deze bomen staan in een wadi, een laagte die regenwater opvangt. Vooral de zwarte els is geschikt voor deze locatie, omdat die goed tegen natte voeten kan.

In Geldrop zijn tien bomen toegevoegd aan het groen. Het gaat om vier veldesdoorns, één Europese netelboom, twee sierkersen en drie lindes. De nieuwe aanplant draagt bij aan een groenere en gezondere leefomgeving.

Kinderen en gemeente werken samen

De boomplantactie is een samenwerking tussen de gemeente, basisscholen en natuurorganisatie IVN. Naast het planten van bomen is er aandacht voor het onderhoud ervan. Zo leren kinderen dat zorg voor de natuur belangrijk is.

Met de nieuwe bomen hopen de initiatiefnemers een duurzame bijdrage te leveren aan de toekomst van Geldrop-Mierlo. De bomen zullen de komende jaren blijven groeien en een belangrijke functie vervullen in de leefomgeving.