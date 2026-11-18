Een man is woensdagavond aangehouden bij een appartementencomplex aan het Zuideinde in Helmond. De hulpdiensten werden opgeroepen voor een melding van een steekpartij.

In een van de appartementen zou zich aan het begin van de avond iets hebben afgespeeld. Wat daar precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.

Via Burgernet werd gevraagd om uit te kijken naar een man. Hij is iets voor acht uur aangetroffen. Het bleek om het slachtoffer te gaan. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet duidelijk.