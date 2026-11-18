Een politiewagen die met zwaailicht en sirene onderweg was naar een ongeluk in Heesch is woensdagmiddag op een zogeheten varkensrug geknald. Dat gebeurde aan de Nieuwe Hescheweg in Oss.

De wagen was zo beschadigd door de botsing op het betonnen obstakel dat de agenten de spoedmelding moesten afbreken. Andere agenten hebben het ongeluk in Heesch op zich genomen.

De gemeente kwam in Oss een kijkje nemen of er schade aan het wegdek was. Een bergingsbedrijf heeft de politiewagen getakeld. De agent die de wagen bestuurde, raakte niet gewond.